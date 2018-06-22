Спасатели вытащили женщину из под завалов после взрыва в жилом доме в Татарстане

ТАСС, 22 июня. Женщину извлекли из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Татарстане. Она в состоянии средней степени тяжести, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.

"Из-под завала извлекли женщину, состояние средней степени тяжести", - уточнили в пресс-службе.

МЧС России направило вертолет Ми-8 для эвакуации в Казань двух пострадавших. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

"Вертолет Ми-8 направлен в Заинск для эвакуации двух пострадавших на лечение в Казань", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального центра медицины катастроф, в результате взрыва баллона пострадали семь человек. "По уточненным данным, семь человек госпитализированы, состояние двоих из них оценивается как тяжелое, пятерых как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

"На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Из пострадавшего подъезда спасены три человека, в том числе один по автолестнице. Из дома эвакуированы 16 человек, для них подготовлен пункт временного размещения", - сказал собеседник агентства.

В единой дежурной диспетчерской службе Заинска уточнили, что пункт временного размещения для эвакуированных жителей организовали в ледовом дворце "Яшьлек".

Угрозы обрушения дома нет.