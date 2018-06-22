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Следователи проверяют обстоятельства смерти подростка из лагеря отдыха под Волгоградом

Происшествия
22 июня, 19:17 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 22, июня. /ТАСС

Сообщается, что мальчик почувствовал недомогание во время тренировки и потерял сознание

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ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Волгоградские следователи организовали доследственную проверку по факту смерти 12-летнего подростка, доставленного в больницу из детского загородного лагеря. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

"Сегодня в правоохранительные органы Среднеахтубинского района поступило сообщение о том, что в реанимационном отделении лечебного учреждения скончался 12-летний подросток, госпитализированный из детского загородного оздоровительного лагеря. По данному факту следственными органами СКР по Волгоградской области организована доследственная проверка",- сказано в сообщении ведомства.

По предварительным данным, мальчик являлся воспитанником одной из спортивных школ Волгограда. 21 июня он в составе своей спортивной группы прибыл в детский оздоровительный лагерь. Утром 22 июня во время тренировки подросток почувствовал недомогание и потерял сознание. Бригада скорой медицинской помощи доставила его в больницу, где, несмотря на старания медиков, он скончался. Согласно предварительным данным судебно-медицинских экспертов причиной смерти школьника стал отек головного мозга.

По данным регионального управления СКР, подросток регулярно проходил медицинское обследование, в том числе непосредственно перед приездом в лагерь, противопоказаний к физическим нагрузкам со стороны медиков не было.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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