В здании Малого театра произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации произошло в здании Малого театра. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах столицы.

"Произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Информация о возгорании не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Пожарные проверили помещения театра. "Никаких признаков возгорания в здании не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что поступило сообщение о возможном возгорании в здании Малого театра по адресу: Театральный проезд, дом 1.