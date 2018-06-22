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Следователи возбудили дело из-за гибели подростка при обрушении стены в доме в Хакасии

Происшествия
22 июня, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

По предварительным данным, ЧП произошло из-за незаконного демонтажа стены в одной из квартир

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ТАСС, 22 июня. Уголовное дело возбуждено из-за гибели 16-летнего подростка при обрушении стены многоквартирного дома в Абакане. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба СУ СК РФ по Хакасии.

Вечером в пятницу в одной из квартир в многоэтажном доме в Абакане произошло обрушение стены, погиб один человек. Эвакуация жильцов дома не проводилась.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, трое молодых людей выполняли работы по демонтажу стены в одной из квартир дома № 58 по улице Пушкина. В процессе выполнения работ произошло обрушение стены, в результате которого погиб 16-летний юноша. Двое других не пострадали.

Как сообщила ТАСС специалист пресс-службы мэрии Абакана Татьяна Зырянова, по предварительной информации, перепланировка в квартире была незаконной и несогласованной. "Произошло обрушение внутренней стены - не несущей. Перепланировка была незаконная, не подавали уведомление, не согласовывали, без проекта", - уточнила она.

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