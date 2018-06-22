В Дагестане погибли два рабочих винзавода

МАХАЧКАЛА, 22 июня. /ТАСС/. Двое рабочих одного из винзаводов Дагестана погибли, по предварительным данным, отравившись неизвестным газом, проводится проверка, сообщил ТАСС в пятницу представитель пресс-службы республиканского следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану.

"22 июня в селе Сабнова Дербентского района, по предварительным данным, во время чистки резервуара для хранения винного сусла, предположительно, от отравления неизвестным газом погибли двое рабочих винзавода: мужчина и женщина", - сказал собеседник.

По его словам, причина смерти рабочих устанавливается, назначена доследственная проверка. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавил собеседник.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, предприятие производит винный уксус, вино и сок. Во время чистки резервуара одной из сотрудниц стало плохо, коллега попытался ей помочь, однако затем плохо стало и ему.