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В Ростове уволили полицейских после обнаружения в их здании крупной партии наркотиков

Происшествия
22 июня, 22:34 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 22, июня. /ТАСС

Сколько человек уволили не уточняется

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудников отдела главного управления МВД России по Ростовской области уволили с работы после того, как в здании отдела УМВД обнаружили крупную партию наркотиков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.

"В результате реализации оперативно-разыскных мероприятий оперативно-разыскной частью собственной безопасности ГУ МВД России по региону выявлен факт хранения в административном здании отдела № 4 УМВД России по Ростову-на-Дону наркотических средств в особо крупном размере. Материалы проверки переданы в следственные органы. В результате служебной проверки сотрудники полиции и их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутр дел по отрицательным основаниям", - сказал собеседник агентства.

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