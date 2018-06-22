В Ростове уволили полицейских после обнаружения в их здании крупной партии наркотиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудников отдела главного управления МВД России по Ростовской области уволили с работы после того, как в здании отдела УМВД обнаружили крупную партию наркотиков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.

"В результате реализации оперативно-разыскных мероприятий оперативно-разыскной частью собственной безопасности ГУ МВД России по региону выявлен факт хранения в административном здании отдела № 4 УМВД России по Ростову-на-Дону наркотических средств в особо крупном размере. Материалы проверки переданы в следственные органы. В результате служебной проверки сотрудники полиции и их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутр дел по отрицательным основаниям", - сказал собеседник агентства.