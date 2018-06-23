Двух пострадавших при взрыве газа в Татарстане доставили в Казань

ТАСС, 23 июня. Двое пострадавших при взрыве газа в многоэтажном доме в небольшом городе Заинск в Татарстане доставлены в Казань спецбортом. Об этом в субботу сообщается на сайте управления МЧС по Татарстану.

"В 02:32 мск 23 июня из Заинска в Казань вылетел вертолет Ми-8МТВ-1 татарстанского авиазвена авиационно-спасательного центра "Жуковский" МЧС России с установленным медицинским модулем для двух пострадавших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в Республиканскую клиническую больницу, их состояние удовлетворительное.

Взрыв газа в Заинске произошел в пятницу в одной из квартир жилого дома. В результате повреждения получили четыре квартиры на четвертом и пятом этажах. По последним данным, были госпитализированы 10 человек, один из которых впоследствии скончался.