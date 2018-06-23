Поиски пропавшего на Камчатке пятилетнего мальчика осложняют ливень и ветер

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пропавшего пятилетнего мальчика вторые сутки ищут на Камчатке, поиски осложняются проливным дождем и ветром. Об этом сообщает в субботу ГУ МЧС России по региону.

"На Камчатке в селе Карымай Усть-Большерецкого района продолжаются поиски пятилетнего мальчика, который пропал накануне днем. В поисках задействованы спасатели, пожарные, сотрудники полиции, представители Министерства обороны, добровольного поисково-спасательного отряда, волонтеры из числа местных жителей. <...> Как отмечают специалисты, поиски осложняются проливным дождем и ветром", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 июня ребенок вышел погулять из дома своих бабушки и дедушки и до настоящего времени домой не возвращался. Последний раз местные жители видели ребенка около 14:00 местного времени в пятницу.

Ранее сообщалось, что Усть-Большерецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Камчатскому краю проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения ребенка. По данным следствия, мальчик страдает аутизмом и легко может заблудиться в лесу.