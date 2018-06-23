СМИ: пассажирский самолет из-за неполадки совершил экстренную посадку в Хельсинки

ТОКИО, 23 июня. /ТАСС/. Летевший из Брюсселя в Токио пассажирский Boeing-747 японской авиакомпании All Nippon Airways совершил в субботу экстренную посадку в аэропорту Хельсинки. Причиной, как сообщает информационное агентство Kyodo, стали технические неполадки. Есть сведения о повреждении стекла в кабине пилотов.

На борту лайнера находились примерно 160 пассажиров и членов экипажа. Никто не пострадал.

Неполадка была выявлена, когда самолет находился в воздушном пространстве России, отмечает агентство.