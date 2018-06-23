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СМИ: пассажирский самолет из-за неполадки совершил экстренную посадку в Хельсинки

Происшествия
23 июня, 7:09 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 23, июня. /ТАСС

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал

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ТОКИО, 23 июня. /ТАСС/. Летевший из Брюсселя в Токио пассажирский Boeing-747 японской авиакомпании All Nippon Airways совершил в субботу экстренную посадку в аэропорту Хельсинки. Причиной, как сообщает информационное агентство Kyodo, стали технические неполадки. Есть сведения о повреждении стекла в кабине пилотов.

На борту лайнера находились примерно 160 пассажиров и членов экипажа. Никто не пострадал.

Неполадка была выявлена, когда самолет находился в воздушном пространстве России, отмечает агентство.

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