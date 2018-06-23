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В Крыму на трассе Джанкой - Керчь столкнулись микроавтобус и "КамАЗ"

Происшествия
23 июня, 7:37 дата обновления: 23 июня, 7:48 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 23, июня. /ТАСС

В результате ДТП пострадали пять человек

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Микроавтобус и грузовой автомобиль "КамАЗ" столкнулись на трассе Джанкой - Керчь возле села Маковка Советского район Крыма, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"В 05:10 мск поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля "КамАЗ" на 274 км трасы Джанкой - Керчь возле с. Маковка Советского района", - говорится в сообщении.

В результате столкновения пострадали пять человек. "Пять человек пострадавших, в легкой степени, частный автобус, погибших нет", - сказал собеседник, добавив, что детей среди пострадавших нет.

Всего в ликвидации последствий ДТП задействованы 10 человек и четыре единицы техники.

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