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Под Воронежем разбился легкомоторный самолет

Происшествия
23 июня, 9:29 дата обновления: 23 июня, 9:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

В результате инцидента пилот погиб

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ТАСС, 23 июня. Легкомоторный самолет разбился в субботу утром в Петропавловском районе Воронежской области во время обработки полей, пилот погиб.

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Об этом сообщил ТАСС представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципального образования.

"Самолет упал, летчик погиб. Это сельхозавиация, он обрабатывал поля. Звонок об этом поступил около 5:00. Разлива топлива нет - самолет упал в чистом поле, угрозы ни для кого нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте происшествия работают следователи.

После крушения транспортная прокуратура начала проверку. 

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с данным происшествием", - сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Проведение проверки поручено Лискинской транспортной прокуратуре. 

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