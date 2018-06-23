Под Воронежем разбился легкомоторный самолет

ТАСС, 23 июня. Легкомоторный самолет разбился в субботу утром в Петропавловском районе Воронежской области во время обработки полей, пилот погиб.

Об этом сообщил ТАСС представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципального образования.

"Самолет упал, летчик погиб. Это сельхозавиация, он обрабатывал поля. Звонок об этом поступил около 5:00. Разлива топлива нет - самолет упал в чистом поле, угрозы ни для кого нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте происшествия работают следователи.

После крушения транспортная прокуратура начала проверку.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с данным происшествием", - сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Проведение проверки поручено Лискинской транспортной прокуратуре.