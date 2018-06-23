Семье погибшего в результате взрыва газа в Заинске власти Татарстана выплатят 1 млн рублей

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Родственникам погибшего в результате взрыва в жилом доме в Заинске власти Татарстана выделят 1 млн рублей, другие пострадавшие получат финансовую помощь в зависимости от тяжести причиненного инцидентом вреда здоровью, сообщила пресс-служба президента Татарстана.

"Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил правительству Республики Татарстан оказать материальную помощь гражданам, пострадавшим в результате взрыва газа, произошедшего 22 июня 2018 года в жилом пятиэтажном доме в городе Заинск. Родственникам погибшего из бюджета Республики Татарстан будет выделена сумма в размере 1 млн рублей, пострадавшим - суммы в зависимости от тяжести вреда, причиненного здоровью", - говорится в сообщении.

Взрыв газа в Заинске произошел в пятницу вечером в одной из квартир жилого дома. В результате повреждения получили четыре квартиры на четвертом и пятом этажах. По последним данным, были госпитализированы 10 человек, один из которых впоследствии скончался.