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СК установит причину крушения легкомоторного самолета под Воронежем

Происшествия
23 июня, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

По предварительным данным, самолет потерпел крушение при выполнении сельскохозяйственных работ

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины крушения легкомоторного самолета в Воронежской области. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В настоящее время организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сообщила она.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, в субботу, примерно в 05:12, в Петропавловском районе Воронежской области при выполнении сельскохозяйственных работ потерпел крушение легкомоторный самолет марки "Бекас". В результате крушения пилот погиб.

В связи с происшествием транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

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