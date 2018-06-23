В Иркутской области от взрыва газового баллона погиб пожарный

ТАСС, 23 июня. Начальник караула пожарно-спасательной части № 56 города Усолье-Сибирского погиб в ночь на субботу в результате взрыва, предположительно, газового баллона, выехав на тушение горящих гаражей, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

"В ночь на субботу при исполнении служебного долга погиб начальник пожарного караула пожарно-спасательной части № 56 по охране города Усолье-Сибирского Максим Колягин. Он выехал на тушение горящих гаражей, существовала угроза распространения огня на жилые дома. В одном из боксов произошел взрыв, предположительно, газового баллона", - сказали в ведомстве.

Максим Колягин отдал пожарной охране 14 лет. На его счету сотни ликвидированных пожаров и спасенных человеческих жизней. Караул под его руководством побеждал на соревнованиях среди пожарных и спасателей. У Колягина осталось четверо детей.

"Главное управление МЧС России по Иркутской области, пожарные и спасатели Приангарья выражают соболезнования родственникам и друзьям погибшего. Семье Максима Колягина будет оказана необходимая помощь и поддержка", - подчеркнули в главке.