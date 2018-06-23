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СМИ: в Таиланде россиянина обвинили в краже мотоцикла у венгерского пенсионера

Происшествия
23 июня, 12:22 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 23, июня. /ТАСС

Гражданин РФ рассказал сотрудникам полиции, что собирался продать транспортное средство с целью покупки наркотиков, сообщает Bangkok Post

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БАНГКОК, 23 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Таиланда предъявили обвинения гражданину РФ в хищении мотоцикла у пенсионера из Венгрии. Как сообщила в субботу газета Bangkok Post, 26-летнему россиянину также вменяется то, что он находился в королевстве по истекшей туристической визе.

По данным полиции, на которую ссылается издание, во время задержания у мужчины и его 25-летней таиландской жены были обнаружены признаки наркотического опьянения. Это подтвердила дополнительная экспертиза, которая была проведена на месте. Супругов арестовали после жалобы 71-летнего венгерского врача Габора Тамаса Пето, у которого 10 июня был похищен мотоцикл с парковки одного из кондоминиумов в Паттайе.

Согласно записям с камер наблюдения, пара села на мотоцикл и уехала в неизвестном направлении. Как заявили в полиции, россиянин им рассказал, что собирался продать транспортное средство для покупки наркотиков. Мужчина и женщина были заключены под стражу для дальнейшего судебного разбирательства.

ТАСС не располагает комментарием посольства РФ в Таиланде.

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