СК возбудил дело из-за убийства девятилетнего мальчика под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 23 июня. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства в селе Лопатино под Красноярском девятилетнего мальчика, который накануне ушел из дома и впоследствии был найден мертвым. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, 22 июня 2018 года в следственные органы СК РФ по Красноярскому краю поступило сообщение о том, что в Березовском районе из дома ушел 9-летний мальчик.

"Девятилетний мальчик найден со следами насильственной смерти в селе Лопатино в субботу. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сказал представитель ведомства.

Сейчас на месте работают следователи, криминалисты. Отрабатываются основные версии, допрашиваются члены семьи, знакомые погибшего.