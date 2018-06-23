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СК возбудил дело из-за убийства девятилетнего мальчика под Красноярском

Происшествия
23 июня, 13:48 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 23, июня. /ТАСС

В СК отмечают, что на теле мальчика обнаружили следы насильственной смерти

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КРАСНОЯРСК, 23 июня. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства в селе Лопатино под Красноярском девятилетнего мальчика, который накануне ушел из дома и впоследствии был найден мертвым. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, 22 июня 2018 года в следственные органы СК РФ по Красноярскому краю поступило сообщение о том, что в Березовском районе из дома ушел 9-летний мальчик.

"Девятилетний мальчик найден со следами насильственной смерти в селе Лопатино в субботу. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сказал представитель ведомства.

Сейчас на месте работают следователи, криминалисты. Отрабатываются основные версии, допрашиваются члены семьи, знакомые погибшего.

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