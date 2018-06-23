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Поисково-спасательные работы завершились на месте взрыва в жилом доме в Татарстане

Происшествия
23 июня, 14:32 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 23, июня. /ТАСС

Коммунальные службы приступили восстановительным работам

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КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Спасатели завершили спасательные и аварийно-восстановительные работы на месте взрыва в жилом многоквартирном доме в городе Заинск Татарстана, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Поисково-спасательные работы на доме по ул. Никифорова в Заинске, пострадавшем в результате хлопка газа, завершены", - говорится в сообщении ведомства.

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Как уточнили в пресс-службе, по состоянию на 12:30 мск жилищно-коммунальные службы Заинска приступили к проведению аварийно-восстановительных работ.

"Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Заинского муниципального района совместно с министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан разрабатывают дальнейший план проведения аварийно-восстановительных работ, а также определят специализированную строительную подрядную организацию, которая будет проводить аварийно-восстановительные работы", - сообщили в управлении.

Взрыв газа в Заинске произошел вечером 22 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. В результате повреждения получили девять квартир на четвертом и пятом этажах. Пострадали десять человек, один из которых впоследствии скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.

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