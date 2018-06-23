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Самолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателем

Происшествия
23 июня, 14:37 дата обновления: 23 июня, 15:01 UTC+3

Ситуация находилась под полным контролем опытного экипажа воздушного судна, пострадавших нет

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© Марина Лысцева/ТАСС

ТАСС, 23 июня. Самолет АTR-72-212А авиакомпании UTair, выполнявший рейс по маршруту Екатеринбург - Тюмень, с неисправным турбовинтовым двигателем совершил благополучную посадку в тюменском аэропорту Рощино. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

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На борту были болельщики сборной Перу по футболу, которые следовали в Москву через Тюмень.

По данным ведомства, в салон лайнера попал задымленный воздух от перегретого масла через систему кондиционирования. Это было кратковременным явлением. Затем в салон стал поступать чистый воздух. Росавиация также подчеркнула, что возгорания двигателя не произошло. Экипаж самолета, который обучен выполнению посадки на одном двигателе, полностью контролировал ситуацию. Угроз безопасности полету не было. 

Высадка пассажиров из лайнера прошла в обычном режиме. 

Расследованием инцидента занимается комиссия регионального управления Росавиации. 

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