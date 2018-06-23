СБУ обнаружила в окрестностях Киева тайник с гранатометами и минами

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили в Бориспольском районе Киевской области тайник с оружием и изъяли оттуда большое количество боеприпасов, ручных гранат, мин и гранатометов. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

"Оперативники спецслужбы изъяли из тайника двенадцать гранат РГД-5, одну гранату РГО, 66 выстрелов для подствольного гранатомета, 15 выстрелов для гранатомета РПГ-7, три гранатомета РПГ-22, один гранатомет РПГ-18, 17 мин калибра 82 мм, большое количество патронов различного калибра <...>", - говорится в сообщении. Незаконный арсенал был закопан в тайнике в лесу рядом с одним из поселков. При этом, как уточнили в СБУ, к нему вели нарисованные на асфальте метки.

В связи с изъятием из незаконного оборота большого количества оружия и боеприпасов СБУ возбудила уголовное дело. "Идут оперативные действия для установления организаторов тайника и путей поступления оружия в столичный регион", - заключили в пресс-службе ведомства.

В 2018 году в Киеве произошло сразу несколько инцидентов с применением гранатометов. В частности, 13 апреля неизвестные выстрелили по фасаду офиса строительной компании "Киевгорстрой" в центре города. 4 июня также в центре выстрелом из гранатомета было повреждено здание ритуального бюро в районе Байкового кладбища.