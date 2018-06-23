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Причиной крушения самолета под Воронежем могли стать ошибка пилота или технеисправность

Происшествия
23 июня, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

В результате происшествия погиб один человек

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Следствие рассматривает среди версий крушения легкомоторного самолета в Воронежской области техническую неисправность и ошибку пилота. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

"Следователи осматривают место происшествия, опрашивают организаторов полета. Основные версии: ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета", - сообщил СК в мессенджере TamTam.

Ранее представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская сообщила ТАСС, что следователи устанавливают причины крушения самолета. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.

По предварительным данным, в субботу, примерно в 05:12, в Петропавловском районе Воронежской области при выполнении сельскохозяйственных работ потерпел крушение легкомоторный самолет марки "Бекас". В результате крушения пилот погиб.

В связи с происшествием транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

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