В Литве разбился самолет Як-52

ВИЛЬНЮС, 23 июня. /ТАСС/. Спортивно-тренировочный самолет Як-52 Каунасского аэроклуба разбился в субботу во время показательного полета в Каунасе, пострадала пилот Рита Эриксонене, она находится в больнице.

"При выполнении акробатических фигур над аэродромом заглох двигатель Як-52. Машина совершила жесткую аварийную посадку", - сказал в эфире национального радио директор аэродрома в Алексотасе (Каунас) Витас Скучас. По его словам, предстоит выяснить причины поломки двигателя.

Самолет разрушен и ремонту не подлежит. При этом отмечается, что машина не перевернулась и не загорелась. На борту находились два человека. Пилот получила травмы позвоночника и ног и доставлена в больницу. Пассажир Як-52 отделался ссадинами и испугом.

55-летняя Эриксонене является чемпионом Литвы, мастером спорта по акробатическому пилотажу.