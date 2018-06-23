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В Литве разбился самолет Як-52

Происшествия
23 июня, 16:40 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 23, июня. /ТАСС

За штурвалом находилась 55-летняя Рита Эриксонене, чемпионка страны и мастер спорта по акробатическому пилотажу. Ее доставили в больницу

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ВИЛЬНЮС, 23 июня. /ТАСС/. Спортивно-тренировочный самолет Як-52 Каунасского аэроклуба разбился в субботу во время показательного полета в Каунасе, пострадала пилот Рита Эриксонене, она находится в больнице.

"При выполнении акробатических фигур над аэродромом заглох двигатель Як-52. Машина совершила жесткую аварийную посадку", - сказал в эфире национального радио директор аэродрома в Алексотасе (Каунас) Витас Скучас. По его словам, предстоит выяснить причины поломки двигателя.

Самолет разрушен и ремонту не подлежит. При этом отмечается, что машина не перевернулась и не загорелась. На борту находились два человека. Пилот получила травмы позвоночника и ног и доставлена в больницу. Пассажир Як-52 отделался ссадинами и испугом.

55-летняя Эриксонене является чемпионом Литвы, мастером спорта по акробатическому пилотажу.

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