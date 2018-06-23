Спасатели помогли троим мужчинам, чуть не утонувшим на московских водоемах

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) вытащили из столичных водоемов троих тонувших мужчин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Все три случая произошли в течение часа. "Спасатели МГПСС во время патрулирования заметили мужчину, который пытался переплыть через реку, но потерял силы и стал тонуть. Они подняли его с поверхности воды, доставили на станцию и оказали первую помощь", - рассказал собеседник агентства. Пострадавший, мужчина 1981 года рождения, самостоятельно ушел домой.

Спасатели также вовремя заметили тонущего мужчину на Борисовских прудах на юге столицы и доставили его на станцию. По словам собеседника агентства, 34-летний мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В медицинской помощи он не нуждался, спасатели вызвали на место происшествия полицию.

Во время патрулирования на водоеме на северо-западе Москвы спасатели достали из воды мужчину, которому была оказана первая помощь, после чего его передали бригаде скорой помощи. Пострадавший 1993 года рождения оказался гражданином Киргизии.

Как отметили в департаменте, основная причина таких происшествий - алкогольное опьянение купающихся. "Некоторые из отдыхающих плохо плавают и не рассчитывают свои силы", - добавил собеседник агентства, отметив, что в воде большая разница температуры: верхний слой воды прогрелся, а нижний - холодный. "В летний сезон спасатели МГПСС работают круглосуточно и в усиленном режиме", - добавили в департаменте.

Всего за последнюю неделю в Москве произошло семь подобных происшествий, в ходе которых были спасены 10 мужчин. Наибольшее количество инцидентов на воде приходится на выходные.