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Башенный кран упал на проезжую часть в Барнауле

Происшествия
23 июня, 18:58 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 23, июня. /ТАСС

В полиции сообщили об одном пострадавшем

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БАРНАУЛ, 23 июня. /ТАСС/. Башенный кран упал на проспекте Ленинском в Барнауле, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Сейчас движение автотранспорта по проспекту перекрыто по направлению к речному вокзалу, движение в обратном направлении открыто. Место происшествия оцеплено полицейскими.

Башенный кран, установленный на находящейся рядом стройке, при падении повредил линию электропередач и два автомобиля. Как сообщил ТАСС сотрудник полиции, пострадал оператор крана. Он был госпитализирован.

Официальных комментариев о причинах падения крана со стороны экстренных служб пока не поступало.

В субботу в Барнауле прошел ураган. Сильный ветер валил деревья, обрывал провода, в помещениях вылетали окна. В городе наблюдаются перебои с электроснабжением. В мэрии города созвано экстренное совещание.

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