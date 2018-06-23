Башенный кран упал на проезжую часть в Барнауле

БАРНАУЛ, 23 июня. /ТАСС/. Башенный кран упал на проспекте Ленинском в Барнауле, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Сейчас движение автотранспорта по проспекту перекрыто по направлению к речному вокзалу, движение в обратном направлении открыто. Место происшествия оцеплено полицейскими.

Башенный кран, установленный на находящейся рядом стройке, при падении повредил линию электропередач и два автомобиля. Как сообщил ТАСС сотрудник полиции, пострадал оператор крана. Он был госпитализирован.

Официальных комментариев о причинах падения крана со стороны экстренных служб пока не поступало.

В субботу в Барнауле прошел ураган. Сильный ветер валил деревья, обрывал провода, в помещениях вылетали окна. В городе наблюдаются перебои с электроснабжением. В мэрии города созвано экстренное совещание.