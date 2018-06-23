Пассажиров прогулочного теплохода в Барнауле эвакуировали из-за урагана

БАРНАУЛ, 23 июня. /ТАСС/. Пассажиров прогулочного теплохода "Барракуда" эвакуировали, прервав рейс, в Барнауле из-за урагана. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Судно прогулочное, экипаж во время шторма принял решение встать на другом от Барнаула берегу Оби, людей высадили на берег. Вызвали МЧС с дополнительным наземным транспортом, который вывез людей", - сказал собеседник агентства.

В субботу в Барнауле прошел ураган. Сильный ветер валил деревья, обрывал провода, в помещениях вылетали окна. В городе наблюдаются перебои с электроснабжением. В мэрии города созвано экстренное совещание.