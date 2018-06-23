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СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета в Воронежской области

Происшествия
23 июня, 23:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

При крушении погиб один человек

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после крушения в субботу в Воронежской области легкомоторного самолета и гибели его пилота. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следственными органами ММСУТ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сообщила она.

По данным следствия, утром 23 июня при выполнении агрохимических работ в поле вблизи села Красноселовка Петропавловского района Воронежской области произошло крушение легкомоторного самолета "Бекас - Х32". В результате авиационного происшествия пилот 1968 года рождения погиб. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в числе которых ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.

В связи с происшествием транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

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