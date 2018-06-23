Пострадавшую при взрыве дома в Заинске девочку доставили в Казань

ТАСС, 23 июня. Девочка, пострадавшая при взрыве жилого дома в Заинске, доставлена в больницу Казани. Об этом сообщила в субботу ТАСС официальный представитель министерства здравоохранения республики.

"Девочку перевезли в ДРКБ (Детская республиканская клиническая больница). Она [находится] в реанимации", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что врачи решили оставить девочку в Центральной районной больнице и не переводить в Казань из-за тяжелого состояния. Прошлой ночью в Казань доставили пострадавшие при взрыве мужчина и женщина.

Взрыв газа в Заинске произошел вечером 22 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. В результате повреждения получили девять квартир на четвертом и пятом этажах. Пострадали десять человек, один из которых впоследствии умер в больнице. Следователи возбудили уголовное дело из-за выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.