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Пострадавшую при взрыве дома в Заинске девочку доставили в Казань

Происшествия
23 июня, 23:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Ребенок находится в реанимации

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ТАСС, 23 июня. Девочка, пострадавшая при взрыве жилого дома в Заинске, доставлена в больницу Казани. Об этом сообщила в субботу ТАСС официальный представитель министерства здравоохранения республики.

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"Девочку перевезли в ДРКБ (Детская республиканская клиническая больница). Она [находится] в реанимации", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что врачи решили оставить девочку в Центральной районной больнице и не переводить в Казань из-за тяжелого состояния. Прошлой ночью в Казань доставили пострадавшие при взрыве мужчина и женщина.

Взрыв газа в Заинске произошел вечером 22 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. В результате повреждения получили девять квартир на четвертом и пятом этажах. Пострадали десять человек, один из которых впоследствии умер в больнице. Следователи возбудили уголовное дело из-за выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.

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