Следствие возбудило уголовное дело после пропажи пятилетнего мальчика на Камчатке

ТАСС, 24 июня. Уголовное дело возбуждено после пропажи пятилетнего мальчика на Камчатке, который в пятницу ушел гулять и не вернулся. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.

"Усть-Большерецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту по факту безвестного исчезновения пятилетнего ребенка, по п."в" ч.2 ст. 105 УК РФ ("убийство"). Установлено, что 22 июня в период времени с 12 до 13 часов мальчик вышел гулять из дома своих бабушки и дедушки, проживающих в селе Карымай Усть-Большерецкого района, и, по сведениям очевидцев, около 13 часов 30 минут направлялся в сторону леса. Во второй половине дня 22 июня организованы поисковые мероприятия, однако до настоящего времени найти ребенка не удалось", - говорится в сообщении.

В субботу мальчика, несмотря на ливень и сильный ветер, искали более 110 человек, в том числе сотрудники следственного управления СК России по Камчатскому краю, сотрудники полиции с привлечением специалистов кинологической службы, силы пожарно-спасательного гарнизона, Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, военнослужащие Министерства обороны, пограничной службы УФСБ России по Камчатскому краю, жители села, волонтеры.

По данным следствия, мальчик страдает аутизмом и легко может заблудиться в лесу.