AP: в США при крушении грузового состава произошла утечка 5,5 тыс. баррелей нефти

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Грузовой состав, перевозивший нефть, сошел с рельсов в штате Айова. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press.

По его данным, авария поезда железнодорожной компании BNSF произошла к югу от города Дун. С рельсов сошли в общей сложности 32 вагона, перевозивших нефть из Канады в штат Оклахома для компании ConocoPhillips.

В результате произошла утечка 5,5 тыс. баррелей нефти (870 тыс. литров). Часть ее попала в близлежащие водоемы. Примерно половину вытекшей нефти удалось собрать.

Причины аварии выясняются. Как сообщили представители BNSF, опасности для местных жителей в связи с крушением и утечкой нет.