Девочка 8 лет пропала во время шторма в Барнауле

БАРНАУЛ, 24 июня. /ТАСС/. Следственное управление СК России по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по факту исчезновения восьмилетней девочки в Барнауле. Ребенок пошел гулять до начала сильного урагана в субботу и не вернулся, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Девочка 8 лет ушла гулять до шторма, который прошел 23 июня в Барнауле, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Проводится доследственная проверка. Следователи-криминалисты опрашивают родных и знакомых ребенка", - сказали в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как пояснили ТАСС в ведомстве, семья ребенка считается благополучной и ранее ситуаций, когда местонахождение девочки нельзя было установить, не возникало.

Ранее сообщалось, что в Барнауле прошел сильнейший шторм, сорвавший крыши с семи домов, поваливший более 90 деревьев, порыв ветра уронил подъемный кран, в результате чего погиб крановщик. Семь пригородных поселков временно остаются без энергоснабжения и водоснабжения. В Центральном районе города введен режим ЧС.