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Почти 6,7 тыс. домов были повреждены в Японии в результате землетрясения 18 июня

Происшествия
24 июня, 7:35 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 24, июня. /ТАСС

В основном пострадали постройки, возведенные до начала 1980-х годов, которые не соответствуют современным антисейсмическим нормам

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ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. Почти 6,7 тыс. жилых домов и хозяйственных построек повреждены в японской префектуре Осака на юго-западе острова Хонсю в результате произошедшего там 18 июня землетрясения магнитудой 6,1. Об этом сообщило в воскресенье общественное телевидение NHK, приведя последние данные штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия. Ранее сообщалось о повреждениях 3,2 тыс. жилых домов и хозяйственных построек.

Такие разрушения были отмечены, по сведениям штаба, в 16 городах и поселках префектуры. Пострадали в основном постройки, возведенные до начала 1980-х годов, которые не соответствуют сегодняшним японским антисейсмическим нормам.

В зоне бедствия также до сих пор отключены от системы подачи газа более 8,5 тыс. квартир и частных домов. Сразу после землетрясения их было более 110 тыс. Полностью газоснабжение предполагается восстановить 25 июня.

В результате подземного толчка на севере префектуры Осака погибли пять человек, почти 350 местных жителей получили различные травмы.

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