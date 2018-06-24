СМИ: в Ливии освободили трех турецких граждан, похищенных в ноябре 2017 года

АНКАРА, 24 июня. /ТАСС/. Три гражданина Турции, похищенные в прошлом году в Ливии, отпущены на свободу. Об этом сообщила в воскресенье газета Sabah со ссылкой на свои источники.

Неизвестные похитили Османа Эмре Йайкина, Тугрула Джан Капубаглы и Сертача Карана 3 ноября 2017 года в городе Убари на юго-западе Ливии, приблизительно в 1 тыс. км от Триполи. Турки являются сотрудниками компании Anka Technic, которая ведет строительство электростанции в Убари. Вместе с ними был захвачен немецкий инженер фирмы Siemens, о его судьбе ничего не сообщается.

По информации турецкого издания, премьер-министр Бинали Йылдырым уже передал информацию об освобождении родственникам похищенных граждан. Ожидается, что они вскоре вернутся в Турцию.