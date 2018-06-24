В селе под Красноярском задержали подростка за убийство девятилетнего мальчика

КРАСНОЯРСК, 24 июня. /ТАСС/. Подросток задержан по подозрению в убийстве девятилетнего мальчика в селе Лопатино в Красноярском крае, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что тело мальчика было найдено в субботу со следами насильственной смерти.

"22 июня днем девятилетний мальчик встретился со своим 16-летним знакомым, с которым они разговаривали на бытовые темы. Со слов подростка, в ходе общения ребенок несколько раз обозвал его обидными словами. Когда они вышли на окраину деревни Лопатино, молодой человек несколько раз ударил ребенка по голове и телу руками и ногами, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас предполагаемый убийца задержан. Он частично признал вину, заявив, что не планировал убивать мальчика. Следствие планирует ходатайствовать об аресте подростка.