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В селе под Красноярском задержали подростка за убийство девятилетнего мальчика

Происшествия
24 июня, 8:08 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 24, июня. /ТАСС

Подозреваемый частично признал вину

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КРАСНОЯРСК, 24 июня. /ТАСС/. Подросток задержан по подозрению в убийстве девятилетнего мальчика в селе Лопатино в Красноярском крае, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что тело мальчика было найдено в субботу со следами насильственной смерти.

"22 июня днем девятилетний мальчик встретился со своим 16-летним знакомым, с которым они разговаривали на бытовые темы. Со слов подростка, в ходе общения ребенок несколько раз обозвал его обидными словами. Когда они вышли на окраину деревни Лопатино, молодой человек несколько раз ударил ребенка по голове и телу руками и ногами, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас предполагаемый убийца задержан. Он частично признал вину, заявив, что не планировал убивать мальчика. Следствие планирует ходатайствовать об аресте подростка.

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