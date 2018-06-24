Летевший из Новосибирска в Анталью самолет произвел аварийную посадку в Казахстане

АСТАНА, 24 июня. /ТАСС/. Самолет Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus, летевший из Новосибирска в Анталью, в воскресенье совершил аварийную посадку в аэропорту казахстанского города Атырау. Об этом сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

"Сегодня в 10:03 (07:03 мск) от воздушного судна Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus, следовавшего по маршруту Новосибирск - Анталья, поступило сообщение об отказе двигателя. Экипаж принял решение об аварийной посадке в аэропорту Атырау", - говорится в сообщении комитета на его официальной странице в Facebook.

Отмечено, что в 10:20 (07:20 мск) посадка воздушного судна была благополучно совершена.

На его борту находились 190 пассажиров и шесть членов экипажа.