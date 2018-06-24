В результате взрыва в жилом доме на западе Германии пострадали пять человек

ТАСС, 24 июня. Взрыв произошел в жилом доме в городе Вупперталь в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. По меньшей мере пять человек получили ранения, некоторые из них серьезные, сообщает в воскресенье пресс-служба городской полиции.

"Вчера вечером около 23:50 (00:50 мск воскресенья - прим. ТАСС) очевидцы сообщили полиции о пожаре в многоквартирном доме на улице Леннепер-Штрассе в [районе] Вупперталь-Лангерфельд. <...> по первым данным сначала произошел взрыв, почти полностью разрушивший здание. <...> Минимум пять человек ранены в результате произошедшего, несколько из них тяжело", - говорится в сообщении.

Полиция не исключает, что в разрушенном строении могут оставаться люди. По состоянию на 07:30 мск возгорание еще не удалось ликвидировать, пожарные не смогли проникнуть в здание из-за опасности дальнейшего обрушения. В данный момент причины взрыва не известны, ведется расследование.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на правоохранительные органы сообщила о 24 пострадавших, четверо из них были в тяжелом состоянии.