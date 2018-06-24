СК возбудил дело после столкновения теплохода с опорой моста в Барнауле

ТАСС, 24 июня. Уголовное дело возбуждено по факту столкновения прогулочного судна "Барракуда" с опорой автомобильного моста в Барнауле во время урагана в субботу. Об этом сообщило Западно-Сибирское управление Следственного комитета на транспорте.

"Следствием установлено, что 23 июня 2018 года около 22 часов местного времени на реке Оби в черте города Барнаула вследствие резко ухудшившихся погодных условий со шквалистым ветром и возникшего шторма произошло расцепление конструкции плавучего кафе "Барракуда", состоявшей из толкача и баржи, на которой находились 158 пассажиров и обслуживающего персонала. Неуправляемая баржа столкнулась с опорой автомобильного моста. В результате происшествия погибших нет, за медицинской помощью на данный момент обратились девять человек, которые получили повреждения, не опасные для жизни и здоровья", - говорится в сообщении.

Как уточнила ТАСС старший помощник руководителя ведомства Яна Стрижова, дело возбуждено по части 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").