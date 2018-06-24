Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК возбудил дело после столкновения теплохода с опорой моста в Барнауле

Происшествия
24 июня, 9:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

В результате инцидента легкие травмы получили девять человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 24 июня. Уголовное дело возбуждено по факту столкновения прогулочного судна "Барракуда" с опорой автомобильного моста в Барнауле во время урагана в субботу. Об этом сообщило Западно-Сибирское управление Следственного комитета на транспорте.

"Следствием установлено, что 23 июня 2018 года около 22 часов местного времени на реке Оби в черте города Барнаула вследствие резко ухудшившихся погодных условий со шквалистым ветром и возникшего шторма произошло расцепление конструкции плавучего кафе "Барракуда", состоявшей из толкача и баржи, на которой находились 158 пассажиров и обслуживающего персонала. Неуправляемая баржа столкнулась с опорой автомобильного моста. В результате происшествия погибших нет, за медицинской помощью на данный момент обратились девять человек, которые получили повреждения, не опасные для жизни и здоровья", - говорится в сообщении.

Как уточнила ТАСС старший помощник руководителя ведомства Яна Стрижова, дело возбуждено по части 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Алтайский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Праздник "Алые паруса" глазами выпускников и гостей Петербурга
2
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
3
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
4
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
5
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
6
Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли поженились
7
Летевший из Новосибирска в Анталью самолет произвел аварийную посадку в Казахстане
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости