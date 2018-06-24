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СК возбудил дело после гибели машиниста крана во время урагана в Барнауле

Происшествия
24 июня, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Инцидент произошел 23 июня

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ТАСС, 24 июня. Уголовное дело возбуждено по факту гибели машиниста башенного крана во время урагана в субботу в Барнауле. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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"Вечером 23 июня 2018 года в городе Барнауле при проведении строительных работ произошло падение башенного крана на строительной площадке строящегося здания. В результате происшествия погиб 50-летний машинист башенного крана, - сообщил представитель ведомства. - Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть")".

Ранее сообщалось, что кран во время урагана упал на проезжую часть, повредив два легковых автомобиля.

Сообщалось, что шторм оставил вечером 23 июня в Барнауле 85 тыс. человек без энергоснабжения, в настоящее время оно восстановлено. Ураган срывал крыши, валил деревья, срывал рекламные конструкции - ущерб еще уточняется.

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