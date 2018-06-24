СК возбудил дело после гибели ребенка в туркомплексе в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Сотрудники следственных органов СК по Ленинградской области расследуют уголовное дело о гибели ребенка, тело которого было найдено на территории туристического комплекса "Верхние Мандроги". Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следственными органами СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели восьмилетнего мальчика, тело которого было обнаружено 23 июня 2018 года на территории туристического комплекса "Верхние Мандроги" Подпорожского района Ленобласти, по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"), - говорится в сообщении.

По информации следствия, 23 июня, мальчик вместе с родственниками приехал на территорию комплекса. Когда ребенок проходил мимо деревянной фигуры сказочного персонажа, она упала, придавив мальчика.

Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия и служебные помещения административного комплекса, изъяли необходимую документацию. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Следователи дадут оценку деятельности руководства комплекса и лиц, непосредственно ответственных за безопасность на его территории.