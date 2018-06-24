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В Херсоне неизвестные подожгли дом депутата партии Порошенко

Происшествия
24 июня, 11:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, июня. /ТАСС

По факту происшествия возбуждено уголовное дело

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КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники в ночь с 23 на 24 июня подожгли в Херсоне дом депутата Верховной рады Украины. Как сообщили в воскресенье в пресс-службе Национальной полиции Херсонской области, по этому факту открыто уголовное дело.

"Сегодня ночью в 02:51 в полицию от диспетчера службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что в Днепровском районе горит крыша жилого дома. На месте происшествия полицейские установили, что пожар произошел в жилом доме народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в результате происшествия никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

В свою очередь украинское издание Depo.ua со ссылкой на источник сообщило, что подожгли дом депутата Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Александра Спиваковского.

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