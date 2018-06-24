В Петербурге арестовали гражданина Бразилии для экстрадиции на родину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Бразилец Родриго Вицентини Динарди заключен под стражу в Санкт-Петербурге. Такое решение принял Петроградский суд в рамках решения вопроса об экстрадиции, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в рамках экстрадиции по запросу иностранного государства в отношении Родриго Вицентини Динарди", - говорится в сообщении.

Срок избранной меры пресечения - два месяца. Иностранец будет находиться в СИЗО-4.

Ранее ряд петербургских СМИ сообщили о задержании бразильца, который скрывается от уголовного преследования, начатого в отношении него на родине. Мужчину задержали после того, как он приехал в город на матч национальной сборной. В статьях журналистов говорилось о том, что бразильца обвиняют в разбое.

Динарди пояснил суду, что ни в чем не виноват, в полиции с ним обходятся хорошо, просил его отпустить, утверждал, что об обвинениях ему ничего не известно, и, вероятно, все происходящее - ошибка. Никаких проблем с переездами по миру у него не возникало. Последний год Динарди жил и работал в Великобритании. Также мужчина утверждает, что имеет наряду с бразильским итальянское гражданство.