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Жильцам квартир восьмого подъезда дома в Заинске после взрыва газа разрешили взять вещи

Происшествия
24 июня, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Вокруг дома завершаются работы по установке ограждения для начала строительных работ

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ТАСС, 24 июня. Жильцам квартир из восьмого подъезда дома, пострадавшего при взрыве газа в Заинске, разрешили забрать необходимые вещи и документы. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил руководитель исполкома Заинского района Ильнар Хафизов.

"В восьмой подъезд сегодня пустили людей, чтобы забрать необходимые вещи и документы, в сопровождении спасателей и представителей управляющей компании", - сказал Хафизов.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе президента Татарстана, сейчас вокруг дома завершаются работы по установке ограждения для начала строительных работ. "Завтра строители приступят к восстановлению разобранной части жилого дома. Сегодня жильцам восьмого подъезда была предоставлена возможность забрать личные вещи необходимые, не крупногабаритные. Жителям четвертого и пятого этажей помогли с вывозом мебели", - пояснили в пресс-службе.

Из 40 жильцов практически все временно разместились у родственников, и один проживает в пункте временного проживания в Ледовом дворце, где ему оборудовали комнату. Подъезды с первого по седьмой заселены, коммуникации восстановлены. "Дом будем восстанавливать", - сказал ТАСС Хафизов.

Взрыв газа в Заинске произошел вечером 22 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. В результате повреждения получили девять квартир на четвертом и пятом этажах. Пострадали десять человек, один из которых впоследствии скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело из-за выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.

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