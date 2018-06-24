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В Нью-Мексико при падении военного самолета погиб пилот

Происшествия
24 июня, 18:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, июня. /ТАСС

Представители базы ВВС США Holloman сообщили, что причины авиапроисшествия выясняются

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НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Пилот погиб в штате Нью-Мексико при падении турбовинтового военного самолета A-29 Super Tucano. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье представителями базы ВВС США Holloman, рядом с которой произошел инцидент.

Ранее сообщалось, что при катастрофе, произошедшей в пятницу, один пилот получил ранения, о судьбе второго информации не было. Теперь представители базы подтвердили, что второй пилот погиб.

"Причины авиапроисшествия выясняются", - говорится в сообщении. Как отмечается, самолет совершал учебный полет и по неизвестным причинам упал рядом с полигоном.

A-29 Super Tucano производится бразильской компанией Embraer. В 2011 году ВВС США выбрали его для использования в качестве самолета летной подготовки, разведки и авиационной поддержки войск. Боевая машина применялась, в частности, при военных действиях в Афганистане.

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