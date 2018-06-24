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В Мали в результате нападения погибли более 30 человек

Происшествия
24 июня, 19:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Сообщается также, что 10 человек числятся пропавшими без вести

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ТАСС, 24 июня. По меньшей мере 32 представителя народности фульбе (фулани) были убиты в результате вооруженного нападения в субботу в центральной части Мали. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP).

"Это были дозо [народность, известная также как бамбара], люди, одетые в [одежды] дозо, прибыли в субботу в деревню Кумага, округ Дженне [регион Мопти], - заявил агентству президент ассоциации Tabila Pullaku (крупнейшая ассоциация народности фульбе) Абельазиз Диалло. - Они окружили деревню, изолировав представителей фульбе и других общин, и хладнокровно убили 32 мирных жителя. 10 человек числятся пропавшими без вести".

"Мужчины были одеты в одежды дозо, но это не говорит о том, что они являются дозо. Их целью были мирные жители, десятки были убиты, в том числе дети", - рассказал AFP представитель местных властей.

Как отмечает AFP, конфликт между представителями различных народностей в центральной части Мали последние три года приобретает новые масштабы. В основе большинства конфликтов между различными народностями в данном регионе лежит достаточно распространенное для обширной засушливой местности соперничество за землю.

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