Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: около 100 человек отравились на свадьбе в грузинском городе Батуми

Происшествия
24 июня, 22:12 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 24, июня. /ТАСС

Сообщается, что среди пострадавших находятся также несколько работников этого заведения, в котором проводилось мероприятие

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТБИЛИСИ, 24 июня. /ТАСС/. Около 100 человек отравились на свадьбе в грузинском приморском городе Батуми, многие из них обратились в больницы с симптомами интоксикации. Об этом сообщила в воскресенье тбилисская телекомпания "Рустави-2".

По данным телеканала, все пострадавшие находились на свадьбе в одном из банкетных залов города, после свадьбы они попали в больницу с жалобами на лихорадку, тошноту, с высокой температурой и другими симптомами отравления.

В самом банкетном зале заявляют, что не знают конкретную причину отправления, и отмечают, что среди пострадавших находятся и несколько работников этого заведения.

Правоохранительные органы ведут расследование инцидента, происшедшего несколько дней назад в Батуми и получившего огласку в воскресенье. Большинство лиц - граждан Грузии, обратившихся в клинику после отравления, уже выписано из больниц, несколько человек еще продолжают лечение в стационарах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Грузия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР сообщили, что отразили нападение украинских сил на южном направлении
2
Праздник "Алые паруса" в Петербурге посетили около 1,2 млн человек
3
WADA приняло выводы расследования ФИФА по возможным нарушениям в российском футболе
4
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
5
Эрдоган объявил себя победителем на выборах до окончания подсчета голосов
6
Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости