СМИ: около 100 человек отравились на свадьбе в грузинском городе Батуми

ТБИЛИСИ, 24 июня. /ТАСС/. Около 100 человек отравились на свадьбе в грузинском приморском городе Батуми, многие из них обратились в больницы с симптомами интоксикации. Об этом сообщила в воскресенье тбилисская телекомпания "Рустави-2".

По данным телеканала, все пострадавшие находились на свадьбе в одном из банкетных залов города, после свадьбы они попали в больницу с жалобами на лихорадку, тошноту, с высокой температурой и другими симптомами отравления.

В самом банкетном зале заявляют, что не знают конкретную причину отправления, и отмечают, что среди пострадавших находятся и несколько работников этого заведения.

Правоохранительные органы ведут расследование инцидента, происшедшего несколько дней назад в Батуми и получившего огласку в воскресенье. Большинство лиц - граждан Грузии, обратившихся в клинику после отравления, уже выписано из больниц, несколько человек еще продолжают лечение в стационарах.