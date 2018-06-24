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Из-за аварии с норвежским танкером в порту Роттердама в воду попало более 200 тонн мазута

Происшествия
24 июня, 23:57 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 24, июня. /ТАСС

Утечка нефтепродуктов была устранена, ведутся меры по борьбе с ее последствиями

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ОСЛО, 24 июня. /ТАСС/. Норвежский нефтяной танкер Bow Jubail получил пробоину в корпусе в результате столкновения с пирсом в порту Роттердама. Как говорится в сообщении, распространенном в воскресенье вечером владельцем судна - норвежской компанией Odfjell - в воду попало 217 т мазута.

Инцидент произошел еще в субботу днем, однако о нем стало известно лишь в воскресенье. К настоящему моменту утечка нефтепродуктов устранена, осуществляются меры по борьбе с ее последствиями. Пострадавших среди экипажа судна и сотрудников портового терминала Ботлек, где произошел инцидент, нет. Создана комиссия по расследованию причин ЧП.

"Odfjell сожалеет о произошедшем и относится к сложившейся ситуации крайне серьезно. Вместе со [страховой компанией] GARD мы будем тесно сотрудничать с властями Нидерландов, обеспечив принятие всех требуемых мер и выделение необходимых ресурсов для того, чтобы свести к минимуму последствия инцидента", - говорится в сообщении.

Odfjell - норвежская судоходная компания. Ее флот состоит из более чем 80 крупных грузовых судов, преимущественно танкеров.

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