Из-за аварии с норвежским танкером в порту Роттердама в воду попало более 200 тонн мазута

ОСЛО, 24 июня. /ТАСС/. Норвежский нефтяной танкер Bow Jubail получил пробоину в корпусе в результате столкновения с пирсом в порту Роттердама. Как говорится в сообщении, распространенном в воскресенье вечером владельцем судна - норвежской компанией Odfjell - в воду попало 217 т мазута.

Инцидент произошел еще в субботу днем, однако о нем стало известно лишь в воскресенье. К настоящему моменту утечка нефтепродуктов устранена, осуществляются меры по борьбе с ее последствиями. Пострадавших среди экипажа судна и сотрудников портового терминала Ботлек, где произошел инцидент, нет. Создана комиссия по расследованию причин ЧП.

"Odfjell сожалеет о произошедшем и относится к сложившейся ситуации крайне серьезно. Вместе со [страховой компанией] GARD мы будем тесно сотрудничать с властями Нидерландов, обеспечив принятие всех требуемых мер и выделение необходимых ресурсов для того, чтобы свести к минимуму последствия инцидента", - говорится в сообщении.

Odfjell - норвежская судоходная компания. Ее флот состоит из более чем 80 крупных грузовых судов, преимущественно танкеров.