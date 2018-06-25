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Суд в Петербурге начнет рассмотрение дела замдиректора Эрмитажа о мошенничестве

Происшествия
25 июня, 0:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, июня. /ТАСС

Адвокат Михаила Новикова сообщил, что его подзащитный заключил сделку со следствием, поэтому дело будет рассмотрено без исследования доказательств

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга в понедельник начнет в особом порядке рассматривать уголовное дело замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщается на сайте суда.

"Судебное заседание [назначено на] 25 июня 2018 года, на 14:00 мск", - сказано в карточке дела.

Ранее ТАСС со ссылкой на адвоката Новикова сообщал, что подсудимый заключил сделку со следствием, поэтому дело будет рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Защитник также отметил, что нанесенный Эрмитажу ущерб в размере более 30 млн рублей компенсирован в полном объеме. Вторым фигурантом по делу стал управляющий ЗАО "Балтстрой" Александр Коченов, который также заключил досудебное соглашение.

В конце января прошлого года ФСБ проводила проверки в Эрмитаже, которые, по данным СМИ, были связаны с реставрационными и строительными проектами музея. Через два месяца после этого Лефортовский суд Москвы поместил под домашний арест Новикова, который курировал в музее вопросы капитального строительства.

Он вместе с управляющим компании "Балтстрой", которая ранее получила контракт на реставрацию бывшего Запасного дома Зимнего дворца, были обвинены в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, фигуранты участвовали в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию бывшего Запасного дома Зимнего дворца и его приспособления под лабораторно-хранительский и административный корпус музея. Следствие официально признало Государственный Эрмитаж потерпевшей стороной по уголовному делу о хищениях в особо крупном размере.

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