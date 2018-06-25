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В Дагестане ищут троих пропавших детей

Происшествия
25 июня, 0:07 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 25, июня. /ТАСС

К их поискам привлекли более 800 человек

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МАХАЧКАЛА, 25 июня. /ТАСС/. Трое детей пропали в селе Кикуни Гергебильского района Дагестана. На их поиски привлечено более 800 человек, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Дагестану.

"В 19:30 мск 24 июня в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Дагестану поступила информация о том, что в населенном пункте Кикуни Гергебильского района пропали трое детей в возрасте 7-8 лет", - сказал представитель ведомства.

По его словам, всего на поиски детей привлечено от РСЧС 828 человек и 12 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Дагестану 28 человек и семь единиц техники.

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