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AFP: не менее 86 человек погибли при столкновениях в центральной части Нигерии

Происшествия
25 июня, 1:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Еще шесть человек получили ранения

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ТАСС, 25 июня. По меньшей мере 86 человек погибли в результате столкновения скотоводов и фермеров в нигерийском штате Плато (центральная часть страны). Об этом в воскресенье сообщило агентство France-Presse со ссылкой на местную полицию.

По его данным, полиция обнаружила тела погибших в субботу при осмотре деревень в регионе Барикин Лади. Еще шесть человек получили ранения, около 50 домов были сожжены.

В воскресенье в регионе был введен комендантский час для предотвращения дальнейших нарушений закона, отмечает AFP.

Столкновения скотоводов с фермерами не являются редкостью для Нигерии. В различных штатах страны регулярно происходят стычки между представителями различных этнических групп, ведущих оседлый или кочевой образ жизни. Основной причиной разногласий является право пользования землей и источниками воды.

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