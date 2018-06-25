В центре Одессы взорвался автомобиль

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции Одессы начали расследование взрыва, который произошел в центре города в ночь на понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции Украины.

"В ночь с 24 на 25 июня в Приморском районе города Одессы был взорван легковой автомобиль, оставленный на улице Троицкой. От взрыва пострадал 25-летний местный житель", - говорится в сообщении ведомства. Следователи продолжают работу на месте происшествия. По предварительным данным, взрывное устройство находилось под передней частью автомобиля.

Как уточняет местное издание "Думская", инцидент произошел за несколько минут до полуночи, а пострадавшим оказался руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко. По словам очевидцев, в момент взрыва он вместе с семьей заходил домой. На фотографиях с места происшествия видно, что передняя часть легкового автомобиля разбита взрывом, ударной волной поврежден фасад здания, возле которого он был оставлен.