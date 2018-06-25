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Вертолет вылетел на поиски пропавшего туриста в Хабаровском крае

Происшествия
25 июня, 4:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

По предварительным данным, спасатели ищут мужчину 60-лет

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ТАСС, 25 июня. Вертолет Ми-8 с группой Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России вылетел на поиски туриста, пропавшего в труднодоступном горном районе на юге Хабаровского края. Об этом в понедельник сообщила пресс- служба краевого ГУ МЧС.

По предварительным данным, трое туристов из Владивостока совершали восхождение на гору Столовую со стороны горы Ко. Одному из них, предположительно возрастом 60 лет, стало плохо, и продолжить маршрут он не мог. "Так как в этом месте отсутствовала сотовая связь, двое участников группы приняли решение оставить больного и искать сигнал сотовой связи. Сделав вызов в службу "112", туристы вернулись на место, где оставили ждать своего товарища, но пострадавшего мужчину не обнаружили", - говорится в сообщении.

В 08:20 (01:20 мск) в понедельник в район горы Столовой вылетел вертолет МИ-8 со спасателями ДВРПСО на борту. В воскресенье вечером в этот же район их Хабаровска выехали шесть спасателей ДВРПСО МЧС России с необходимым снаряжением. Отмечается, что в подразделениях МЧС туристы не подавали сведений о своем походе.

В ближайшее время спасатели вместе с полицией проведут авиаразведку и обследование местности, где предположительно может находиться пожилой мужчина.

Гора Столовая является одной из вершин горного хребта Сихотэ-Алинь, располагающегося в Приморском и Хабаровском краях недалеко от другой популярной у опытных туристов вершины Ко. Это место удалено от населенных пунктов, поэтому туристические группы здесь появляются редко.

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