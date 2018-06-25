Пассажиры экстренно приземлившегося в Казахстане самолета вылетели в Анталью

АСТАНА, 25 июня. /ТАСС/. Пассажиры самолета Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus, летевшего из Новосибирска в Анталью и экстренно приземлившегося в казахстанском Атырау, в воскресенье вечером вылетели в Турцию.

"В 20:55 (17:55 мск) по местному времени за пассажирами турецкого Boeing 737 авиаперевозчика Pegasus прилетел самолет из Амстердама. Все 190 пассажиров покинули воздушную гавань Атырау", - сообщается в распространенном в понедельник сообщении региональной службы коммуникаций Атырауской области.

Самолет совершил аварийную посадку в Атырау утром 24 июня в связи с отказом двигателя. На его борту находились 190 пассажиров и шесть членов экипажа. Отмечено, что силами местных исполнительных органов всем пассажирам была оказана психологическая и медицинская помощь. Их накормили обедом и расселили в одной из гостиниц города.