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Пассажиры экстренно приземлившегося в Казахстане самолета вылетели в Анталью

Происшествия
25 июня, 6:11 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 25, июня. /ТАСС

Все 190 пассажиров покинули аэропорт

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АСТАНА, 25 июня. /ТАСС/. Пассажиры самолета Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus, летевшего из Новосибирска в Анталью и экстренно приземлившегося в казахстанском Атырау, в воскресенье вечером вылетели в Турцию.

"В 20:55 (17:55 мск) по местному времени за пассажирами турецкого Boeing 737 авиаперевозчика Pegasus прилетел самолет из Амстердама. Все 190 пассажиров покинули воздушную гавань Атырау", - сообщается в распространенном в понедельник сообщении региональной службы коммуникаций Атырауской области.

Самолет совершил аварийную посадку в Атырау утром 24 июня в связи с отказом двигателя. На его борту находились 190 пассажиров и шесть членов экипажа. Отмечено, что силами местных исполнительных органов всем пассажирам была оказана психологическая и медицинская помощь. Их накормили обедом и расселили в одной из гостиниц города.

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